В Киеве полиция задержала рецидивиста, который ограбил лотомаркет – выяснилось, что ранее он убил учительницу

В Киеве за нападение на лотомаркет полиция задержала мужчину, который несколько лет назад убил учительницу иностранного языка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В июне 2016 мужчина работал сантехником. Он приехал по вызову в одну из квартир Оболонского района столицы, разговорился с хозяйкой дома и узнал, что она - одна из лучших преподавателей иностранного языка в городе. Через некоторое время ему снова поступил вызов на этот же адрес и он, попав в квартиру, начал душить женщину веревкой. Удостоверившись, что она умерла, мужчина сорвал с её шеи золотую цепочку, украл 10 тысяч гривен и сбежал.

Известно, что ему 39 лет. Киевлянин неоднократно имел проблемы с законом: в течение 14-ти лет отбывал наказание в тюрьме за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

«Задержали злоумышленника после совершения разбойного нападения на лотомаркет: пригрозив кассиру пистолетом, он забрал из кассы 4 тысячи гривен. Впоследствии во время досудебного расследования была установлена его причастность к жестокому убийству женщины», - рассказал и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции Оболонского управления полиции Константин Шафиев.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении двух преступлений: по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 3 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание - до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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