В Черновицкой области пограничники ранили двух контрабандистов, которые пытались силой отбить свой товар

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух контрабандистов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники обнаружили неизвестных, которые стремительно направлялись в сторону границы с носилками на плечах, и начали догонять их для задержания. Контрабандисты, заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Однако, через несколько минут, поняв, что их намного больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены были применить оружие.

«В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу», - сообщили в ГПСУ.

Об инциденте сообщили в полицию и другие правоохранительные органы.

«Подчеркиваем, что сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последним обязанностей по охране границы недопустимо. Пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе», - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее на Сумщине автомобиль с контрабандой из РФ прорвался через границу – пограничники стреляли по машине, водитель сбежал.