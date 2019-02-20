Жительница Николаева наняла знакомых, чтобы заставить мужа отказаться от квартиры – те его избили и притащили к нотариусу

В Николаеве 24-летняя девушка наняла знакомых, чтобы те силой заставили ее бывшего мужа отказаться от 3-комнатной квартиры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники 20 февраля избили 29-летнего мужчину и силой привели к нотариусу для заключения сделки. Именно в это время всех четверых, в том числе и заказчицу, задержали в Ингульском районе.

Спецоперацию по задержанию вымогателей проводили полицейские Управления стратегических расследований ГУНП совместно с оперативниками СБУ, следователями Следственного управления в сопровождении спецназовцев КОРД и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанным местным жителям в возрасте от 24 до 29 лет за вымогательство грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Трое задержанных мужчин позиционируют себя «как приближенные к лицу, которое имеет влияние на криминальный элемент в регионе».

Напомним, что ранее в Николаеве арестовали еще одного «авторитета», который вместе со «смотрящим» за СИЗО организовал похищение человека.