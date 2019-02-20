Обыски по делу о некачественном питании для николаевских школьников проводили в трех городах – все из-за «ненастоящего» масла

Полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Уголовное производство начато по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета. 120 обысков коснулись николаевских учебных заведений, а 15 обысков – коммунально-производственного предприятия и фирм-поставщиков.

Исследовалась деятельность управления образования Николаевского горсовета, коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП) и трех юридических лиц. В декабре 2017 года КОП одержал победу в тендере по питанию в учебных заведениях и в августе 2018 года заключил договор с фирмой из Одессы. Указанное предприятие поставляло молочную продукцию: сливочное масло, твердый сыр и кисломолочный сыр.

- Доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5-73% составляла менее 1%. То есть согласно тем выводам, которые имеются в материалах производства, указанный продукт не является сливочным маслом вообще, и не мог использоваться для питания детей, - рассказывает начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Сергей Коновальчук.

В декабре 2018 года КОП опять выиграл тендер на питание детей и заключил договор с другим предприятием из Одессы. При этом поставщики и первого, и второго одесского предприятия находятся по одному и тому же юридическому адресу и фактически ими руководят одни и те же люди.

Напомним, ранее сообщалось, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.