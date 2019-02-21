Полиция заподозрила николаевскую фирму в махинациях при утеплении учебного заведения

В Николаеве фирма присвоила 400 тысяч гривен из бюджетных средств при утеплении учебного заведения в Братском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Должностные лица предприятия, которое выиграло тендер на утепление учебного заведения в Братском районе, вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о закупке строительных материалов по завышенным ценам. На их основании государственные средства перечислялись на счета субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивности», - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция проводила массовые обыски в школах, КОП и у фирм-поставщиков по делу о поставках продуктов для питания николаевских школьников.