На Днепропетровщине мужчина с нарисованными усами и бородой пытался ограбить магазин

В городе Першотравенск мужчина с нарисованными усами и бородой пытался ограбить магазин.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В среду, 20 февраля, в полицию сообщили, что в магазин зашел в неизвестный мужчина, дождался пока кассир отвлекся и похитил из кассы деньги. Грабитель пытался убежать, но правоохранители задержали его прямо на месте происшествия.

Выяснилось, что мужчина заранее готовился к совершению преступления - нарисовал усы, бороду и очки. Также он обманул полицию, назвав во время задержания ложные анкетные данные. Выяснилось, что 37-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а в настоящее время находится в розыске в соседнем районе за совершение ряда правонарушений.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 3 статьи 186 («Грабёж, соединённый с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему») Уголовного кодекса Украины. Грабителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала рецидивиста, который ограбил лотомаркет – выяснилось, что ранее он убил учительницу.