В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

В пятницу, 22 февраля, в Новобоварском и Шевченковском районах, в 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Отмечается, что уже в 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля подорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке.

«Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета», - говорится в сообщении.

Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги.