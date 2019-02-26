В Киеве полиция задержала группу «закладчиков» наркотиков, в составе которой были жители Николаевщины

В столице полиция задержала группу наркоторговцев, среди которых были жители Киевской и Николаевской областей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Двое организаторов группы уже привлекались к уголовной ответственности за торговлю опием, а в течение последних двух лет занимались сбытом метадона. Согласно полученной информации, только за один день они могли сбывать до 30-ти грамм тяжелого наркотика.

«Группа имела четкую структуру и каждый из ее участников выполнял определенную роль. С покупателями фигуранты общались в секретных группах мессенджеров, а деньги за «товар» им перечисляли на банковские карточки. «Заказ» злоумышленники оставляли в «закладках», –рассказал начальник отдела управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Киеве Николай Волковинский.

Во время санкционированных обысков у наркоторговцев обнаружили и изъяли 50 грамм расфасованного метадона, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет более 75 тысяч гривен, более 35 тысяч гривен наличными, банковские карты, квитанции, записи о количестве сбыта наркотиков. Вещественные доказательства отправили на проведение экспертизы.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас в суде решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, как в Киеве задержали торговцев элитным каннабисом, организатором которых оказался николаевец.