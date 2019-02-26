Для ремонта коллектора в Ингульском районе Николаева нужно еще 70 метров трубы – водоканал обратился за помощью в мэрию

Для ремонта коллектора в Ингульском районе на улице Чкалова, 198 нужно еще 70 метров трубы, а сами работы усложняются наличием возле места аварии трамвайной колеи, высоковольтным кабелем сыпучестью грунта и плохой погодой.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Как известно, авария на этом самотечном коллекторе произошла из-за изношенности конструкции.

«Первый провал на канализационном самотечном коллекторе диаметром 600 мм, произошел 18 февраля, мы начали работы. Организовано перекачку стоков. Силами предприятия заменено 12 метров аварийной трубы. 22 и 25 февраля появились два новых провалы. Сложность в данной ситуации в том, что провалы возникли рядом с путями движения городского электротранспорта, где проходит высоковольтный кабель, для продолжения работ необходимо будет его отключение. Мы уже обратились с соответствующим письмом. Во избежание масштабной аварии ГКП «Николаевводоканал» готовит обращение в Николаевский городской власти с просьбой выделить из резерва 70 метров трубы, чтобы срочно проводить ремонт. Ситуацию мы держим под контролем», – рассказал технический руководитель службы водоотведения ГКП «Николаевводоканал» Александр Зубов.

Сейчас на месте аварии работают две аварийные бригады и техника предприятия. Подробнее о характере повреждений можно будет судить только после вскрытия асфальтобетонного покрытия и почвы. Осложняют работы погодные условия и сыпучесть почвы.