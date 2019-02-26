СБУ разоблачила намерения спецслужбы РФ заблокировать госреестр избирателей Украины

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сети связи, обеспечивающих проведение выборов Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель областного центра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. К администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников была искусственно увеличена для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ установили, что интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России. Русский интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождение телекоммуникационных узлов и о периоды времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений.

По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы «Выборы», которая в настоящее время разворачивается.

Под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Днепропетровщине СБУ предотвратила попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы.