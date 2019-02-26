Националисты разбили окна в особняке сына Гладковского, которого журналисты обвинили в хищениях

Под Киевом националисты обстреляли салютами и закидали петардами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Представители националистических организаций проводят акцию «Разворовываешь оборону Украины – отрубим руки!» под усадьбой сына Гладковского. Националисты обвиняют семью Гладковских в разворовывании государственных денег, выделенных на усиление обороноспособности.

Они нарисовали символическую «дорогу крови» перед усадьбой Игоря Гладковского и зажгли файера, от которых загорелась лужа красной краски. Потом они обстреляли дом из салютных установок и разбили окна камнями.

Силовики оттеснили их от дома, однако стороны договорились не применять друг к другу силу, потом националистам дали покинуть территорию коттеджного поселка.

Судя по фото, в акции принимают участие представители «Национальных дружин», одного из ответвлений «Нацкорпуса» (полка МВД «Азов»). Представитель праворадикалов Сергей Филимонов на своей странице в Facebook сообщил, что особняк сына Гладковского находится в элитном поселке Козин.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.