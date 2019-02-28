На Николаевщине наказали штрафом дебошира, который вооружившись палкой с гвоздями и вилкой, ранил двух людей

В Вознесенске наказали штрафом в 1700 гривен мужчину, который из ревности ранил мужчину палкой с гвоздями, а потом еще ударил вилкой бывшую жену.

Об этом свидетельствует приговор Вознесенского горрайоного суда Николаевской области.

В сентябре после полуночи обвиняемый из-за ревности вступил в конфликт с мужчиной, к которому ушла его бывшая жена. Позже ссора переросла в драку, в ходе которой он нанес по конечностям и туловищу оппонента 3-4 удара палкой на конце которой забито в виде шипов 10 гвоздей. Этот предмет признали самодельным холодным оружием ударно-дробильного действия.

После драки с мужчиной обвиняемый продолжил конфликт уже с экс-супругой – он ухватился за вилку и ударил ею пострадавшую в предплечье.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 1,2 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») и части 2 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). За это суд назначил ему итоговое наказание в виде ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

Напомним, как в Николаевской области женщина приревновала своего мужа к знакомой и ранила её ножом.