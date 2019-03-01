В Киеве легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в «скорую» – трое погибли, четверо пострадали

Ночью 28 февраля в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей и кареты скорой медицинской помощи, в результате чего трое людей погибло, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Киеве.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «ЗАЗ Vida» ехал в направлении станции метро «Левобережная», выехал на встречную полосу, где столкнулся со «скорой» и зацепил «Volkswagen», который ехал сзади.

Вследствие ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель, врач, фельдшер и пациент кареты «скорой». Их доставили в медицинские учреждения. А водитель и двое пассажиров «ЗАЗ» от полученных травм погибли на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото, видео: сайт полиции, интернет-издание «Информатор»

Напомним, что 26 февраля на проспекте Центральном в Николаеве разбился автомобиль «Peugeot 407», в результате чего два человека погибли, один в больнице.