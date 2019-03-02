В Первомайске разыскивают угнанный «Daewoo Lanos»

В Первомайске Николаевской области ночью 28 февраля неизвестные лица угнали зеленый автомобиль «Daewoo Lanos».

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Автомобиль угнали от дома №120 по улице Вацлава Воровского, на нем были номера ВЕ 2635 ВС.

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления, или владеют информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 068-314-2949, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ночью угнали «Lexus».