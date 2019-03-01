Украинец с килограммом конопли прошел «контроль» закарпатских таможенников, но венгерские силовики его остановили

В Венгрии задержали пешехода, который прошел украинский пункт таможенного контроля «Вилок» и пытался пронести 1,25 килограмма конопли.

Об этом сообщает «Mukachevo.net».

Во время таможенного контроля уже на стороне Венгрии сотрудники местной таможни обратили внимание на пешехода, который заметно нервничал.

«Поэтому было решено провести более подробный осмотр. Мужчина добровольно передал таможенникам пакеты, которые были скрыты в него под одеждой и в карманах. Пять упаковок общим весом 1 килограмм 250 граммов оказались производными каннабиса. Задержанный утверждает, что действовал по поручению другого лица – наркотик он должен был перевезти из Украины в Венгрию и положить возле дерева недалеко от границы», - отмечает издание.

Напомним, что в Николаеве возле школы патрульные задержали мужчину с пакетом конопли.