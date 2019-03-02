На Николаевщине грабители вынесли из дома более 1,5 миллиона – выяснилось, что сейчас их судят за разбой

В Вознесенске полиция задержала троих местных жителей, которые ограбили квартиру. Выяснилось, что они являются фигурантами уголовного производства за разбойное нападение, но по решению суда не находятся под стражей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В четверг, 28 февраля, местный житель сообщил в полицию, что пока его не было дома, к нему, сорвав решетку и отжав металлопластиковое окно, проникли неизвестные и совершили кражу. Было похищено 56 тысяч гривен, 46 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона гривен.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности троих местных жителей 35, 28 и 25 лет. Золотые изделия мужчины успели сдать в несколько ломбардов Одессы.

Сотрудники Вознесенского отдела полиции, Управления уголовного розыска под процессуальным руководством Вознесенской местной прокуратуры задержали мужчин. Оказалось, что троица неоднократно была осуждена за совершение имущественных преступлений, в том числе производства за совершение ими в прошлом году разбойного нападения в Вознесенском районе пока направлены в суд для принятия решения.

«Однако по решению суда мужчины получили меру пресечения в виде личного обязательства и не были ограничены в своих действиях. Поэтому пошли на преступление еще раз. Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи Вознесенского отдела полиции расследуют уголовное производство по признакам части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения - правоохранители будут ходатайствовать, чтобы на этот раз это было содержание под стражей.

Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали вора, пытавшегося залезть в дом, где находилась несовершеннолетняя девушка.