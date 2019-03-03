В одесском аэропорту задержали гражданина Армении, подозреваемого в убийстве в Лос-Анджелесе

В Одессе во время оформления пассажиров рейса в Объединенные Арабские Эмираты пограничники 32-летнего задержали гражданина Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Иностранца разыскивали правоохранительные органы США для привлечения его к уголовной ответственности за совершение убийства. Информацию о задержании передали Украинскому бюро Интерпола, а гражданина Армении передали сотрудникам Национальной полиции.

«Левый берег» сообщает, что задержанный подозревается в убийстве в Лос-Анджелесе, решается вопрос об экстрадиции.

Напомним, что в Киеве задержали четырех туристов из Грузии, которые за ночь ограбили нескольких человек.