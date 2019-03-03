В Харькове подросток жестоко убил 14-летнюю девочку, с которой он встречался

В Харькове полиция задержала 16-летнего парня, который подозревается в убийстве 14-летней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Вечером 2 марта в полицию обратился прохожий – он сообщил, что на улице Набережной лежит девочка со следами крови. Полиция обнаружила тело 14-летней харьковчанки с многочисленными ножевыми ранениями. По подозрению в причастности к её смерти задержали парня, у которого ранее были отношения с погибшей.

«Юноша назначил своей бывшей девушке встречу. Между ними возник конфликт из-за её новых отношений. Он нанес девочке около 10 ударов ножом по различным частям тела, после чего забрал ее телефон и скрылся. Парень скрывался у товарища дома», - сообщили в полиции.

Подростку грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас разыскивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Напомним, что ранее николаевца, который из ревности зарезал мужчину, приговорили к 7 годам тюрьмы.