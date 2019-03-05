Расстрелянным в Киеве бизнесменом оказался заявитель по делу «бриллиантовых прокуроров»

Застреленным в Днепровском районе Киева оказался 58-летний Сергей Киселев.

Об этом сообщает «ТСН».

Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с «бриллиантовыми прокурорами». В начале июля того года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ – в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. При проведении обысков у них нашли более 500 тысяч долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть «бриллиантовыми».

23 октября 2015 года открыли уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов – заявитель, основатель ювелирной фирмы ООО «ЮВК-Агат» Сергей Киселев утверждал, что узнал в бриллиантах прокуроров свои драгоценности. Якобы они были изъяты у него в начале августа 2010 года во время обысков. Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия «делиться».

Убийство произошло 5 марта около 11:00. Мужчина якобы в полицейской форме выстрелил в мужчину в «Merсedes». Свидетели говорят, что между мужчинами перед тем произошел конфликт, после чего человек в форме достал оружие.

Следствие по делу «бриллиантовых прокуроров» продолжается. Недавно журналист «Нового времени» Иван Верстюк пожаловался на то, что ГПУ получила доступ к его рабочей переписке. Журналист говорит, что этот шаг связан с его расследованием дела «бриллиантовых прокуроров». ГПУ назвала работу журналиста «нарушением тайны следствия». Якобы досрочная публикация материалов может навредить делу.