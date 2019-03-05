В Николаеве задержали полицейского, который вымогал у предпринимателей деньги и поставлял им контрафактные сигареты

В Николаеве 5 марта задержали сотрудника полиции, который подозревается в вымогательстве 12 тысяч гривен.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Оперативника отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции задержали во время получения взятки. Деньги он требовал за невмешательство в деятельность двух частных предпринимателей и «заставлял их продавать табачные изделия без марок акцизного налога Украины, которые он им лично поставлял».

Задержание проводили сотрудники Государственного бюро расследований совместно с управлением департамента внутренней безопасности ГУНП в Николаевской области. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что ранее в Вознесенске полиция и СБУ задержали на взятке в 108 тысяч гривен директора местного КП.