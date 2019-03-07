На Николевщине женщину судили за кражу 16 литров подсолнечного масла – по сделке повезло отделаться условным сроком

В Новой Одессе женщину приговорили к году условно за кражу 16 литров подсолнечного масла.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новоодеского районного суда Николаева.

Как установило следствие, обвиняемая днем пришла на территорию домовладения в селе Сухой Еланец. Она зашла в кладовую и набрала там подсолнечное масло в две восьмилитровые емкости.

Таким образом женщина совершила преступление, предусмотренное частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в помещение.

В ходе следствия прокурор и обвиняемая заключили договор о признании виновности и согласовали меру наказания.

В итоге суд утвердил сделку, признал обвиняемую виновной в инкриминируемом преступлении и назначил согласованное наказание – три года лишения свободы с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Напомним, как на Сумщине 74-летнюю пенсионерку приговорили к двум с половиной годам за систематическую кражу колбасы и сладостей из супермаркета.