В Житомирской области неизвестные камнями выбили окна в поезде Ивано-Франковск-Николаев

В поезде №133/134 сообщением Ивано-Франковск-Николаев неизвестные выбили камнями окна в вагонах.

Об этом сообщает «Громадське радіо».

Заместитель директора департамента пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александр Красноштан рассказал, что происшествие случилось около двух часов ночи, когда поезд подъезжал к станции «Бердичев».

- Повреждены вагоны. В четвертом вагоне выбиты окна в тамбуре, а в пятом, купейном вагоне, выбиты окна в коридоре. На станции «Бердичев» механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались своих городов, - отметил Красноштан.

По его словам, несмотря на этот инцидент, задержки поезда не было. Пострадавших также нет.

- Это не просто хулиганство. Такие действия несут угрозу безопасности движения, безопасности пассажиров и работников «Укрзалізниці». К сожалению, такие случаи бывают. Это классифицируется как незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта, - пояснил представитель «Укрзалізниці».

Александр Красноштан добавил, что часто к таким действиям прибегают подростки, а наказание несут их родители.

Напомним, что ранее в Киеве вандалы закидали камнями и изрисовали электричку.