На Николаевщине мужчину судили за кражу консервации – ему повезло отделаться условным сроком

В Николаевской области мужчину освободили от трех лет тюрьмы за кражу консервации, назначив испытательный срок в 1,5 года.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Веселиновского районного суда Николаевской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в селе Степаовка мужчина пробрался в помещения погреба и похитил две трехлитровых банки с томатным соком стоимостью, один бутыль трехлитровый с виноградным соком стоимостью и один с компотом черешен стоимостью. Убыток оценили в 310 гривен.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), суд отметил, что преступление является тяжким.

Обвиняемый в суде признал вину и рассказал, что шел пьяным с ведрами за водой. Когда он проходил возле дома соседки, то решился залезть в погреб и украл там консервацию.

В итоге суд признал вину обвиняемого и приговорил к трем годам лишения свободы, но освободил от отбывания этого наказания с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Напомним, как на Николаевщине женщину отдали под суд за кражу 16 литров подсолнечного масла.