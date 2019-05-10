На Николаевщине неудачливый грабитель ушел ни с чем, после слов жертвы, что у нее нет денег и телефона, а фонарик ей еще нужен

В Николаевской области грабитель отстал от жертвы после того, как она отказалась ему что-то отдавать, и ушел – его судили и приговорили к двум годам условно.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Установлено, что мужчина после полуночи в средине августа минувшего года вооружился палкой и пошел к дому одной из женщин. Он возле дома решил отключить свет, но из-за его вмешательства со стены упал электрический счетчик.

Услышав шум во дворе, из летней кухни с фонариком вышла хозяйка домовладения. Когда она увидела грабителя, то побежала снова в помещение и руками начала удерживать дверь. Грабитель бросил палку и открыл дверь.

Мужчина начал требовать денег от жертвы, но она ответила, что их у нее нет. Тогда он, толкнув ее, потребовал от нее фонарик и мобильный телефон. В ответ жертва сказала, что телефона у нее тоже нет, а фонарик ей нужен для освещения. После этого злоумышленник ушел с места преступления.

В ходе досудебного расследования обвиняемый подписал с прокурором соглашение о признании виновности по части 3 статьи 15 («Покушение на преступление») части 3 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Также стороны согласовали меру наказания за преступление.

В итоге суд утвердил эту сделку, признав обвиняемого виновным, и назначил согласованное наказание в виде четырех лет тюрьмы с одновременным освобождением от основного наказания с испытательным сроком в два года.

До этого, на момент следствия он содержался в СИЗО, но после оглашения приговора его освободили из-под стражи.

Напомним, как в США мать и дочь несколько раз ранили вооруженного грабителя, напавшего на их магазин.