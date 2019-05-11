Задержанного на взятке начальника участковых следователи ГБР заподозрили еще и в крышевании незаконных карьеров на Николаевщине

Следователи Госбюро расследований подозревают, что начальник сектора превенции Центрального отдела полиции Николаеве причастен к покрывательству незаконной добычи песка в Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих определений Заводского районного суда Николаева.

Как известно, начальника сектора превентивной деятельности Центрального отдела полиции Дмитрия Николаева задержали 9 апреля за вымогательство 200 долларов США у предпринимательницы Л. за отсутствие проблем при торговле копий часов известных брендов.

Отметим, что до этого, в конце января, полиция изъяла 140 часов, подделок известных брендов, которые продавали в магазине в торговом центре на пересечении 3-й Слободской и проспекта Центрального. В полиции заявили, что предпринимательница нанесла ущерб на 30 миллионов гривен.

11 апреля судья Заводского райсуда Николаева избрала подозреваемому начальнику сектора превенции меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 92 тысяч гривен.

Согласно материалам, в ходе расследования этого производства следователи Госбюро расследований установили, что начальник превенции также причастен к покрывательству незаконной добычи песка в нескольких местах в Николаевской области и систематически получал за свое покровительство деньги.

Речь идет о добыче песка за николаевским микрорайоном Терновка, а также возле села Баловное Новоодесского района и возле села Зайчевское Витовского района.

В ходе обысков по факту работы карьеров изъяли 35 листов и два блокнота с черновыми записями, талон на грузовик «ЗИЛ», некоторые другие документы и кастет. Суд удовлетворил просьбу арестовать это изъятое имущество.

Напомним, как раннее местные жители жаловались, что под Николаевом злоумышленники разрыли карьер для незаконной добычи песка.