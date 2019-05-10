В Киеве экс-полицейский мошенническим способом отобрал у пенсионера две квартиры

Прокуратура Киева объявила бывшему сотруднику Национальной полиции о подозрении в причастности к мошенническому завладению квартирой профессора физико-математических наук.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

«В феврале 2019 года правоохранители задержали мошенника, который воспользовавшись беспомощным состоянием 62-летнего ученого, похитил у него документы на две его квартиры в Печерском районе столицы и в дальнейшем завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3 млн 350 тыс. гривен. Подозреваемый в настоящее время содержится под стражей в Киевском СИЗО», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность к мошенничеству бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе.

«Злоупотребляя доверием потерпевшего, полицейский принял ряд мер для совершения и дальнейшего сокрытия незаконного завладения квартирами. 10 мая ему вручили извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, киевская полиция разоблачила мошенника, который обманул 22 пенсионера.