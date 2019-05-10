С балкона, с которого житель Николаева сбросил свою мать, 30 лет назад выпала его старшая сестра

35-летний житель Николаева, которого подозревают в том, что он выбросил с балкона свою мать, стоит на учете у психиатра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, вечером 9 мая в доме по проспекту Центральному в Николаеве погибла женщина, выпавшая с 7-го этажа – ее сбросил родной сын. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины.

Евгений с друзьями стояли во дворе, когда услышали, как кто-то ругается верхних этажах. Увидели, как сосед выталкивает свою мать с балкона. Женщина, говорят, повисла, зацепившись за перила, и умоляла сына остановиться.

– Она кричала: «Сынок, что тебе мама сделала?» Левой рукой она повисла на перилах балкона, правой - на кирпичах, – рассказывает очевидец Евгений Степанов.

Все-таки женщина сорвалась и упала. От полученных травм пострадавшая погибла на месте инцидента. Очевидцы этого происшествия вызвали полицию. Сотрудники полиции говорят, что сын не смог объяснить, почему это сделал. К тому же в крови мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Женщину звали Валентина, ей было 67 лет. Жили вдвоем с сыном. Он нигде не работал, только пил и бил мать, как рассказывают соседи.

Люди говорят, что мужчина постоянно дебоширил и устраивал скандалы не только со своей матерью, но и с соседями, цеплялся к детям. Не раз вызывали полицию, но ничего не менялось.

– Она работала, не пила. Бедная терпела все. Боялась заявлять на него, потому что он не впервые делал такое, - рассказала соседка Людмила.

По словам соседей, мужчина, то свалки переворачивал, то бил других, то с ножом бегал.

К балкону, говорят, мужчины вообще тянуло как магнитом. Видели, как он сам там сидел, свесив ноги. Во время очередной ссоры с матерью выбросил через перила кресло, которое с дерева потом пришлось снимать спасателям. Говорят, что 30 лет назад с этого балкона выпала и разбилась насмерть его старшая сестра, когда мать вышла в магазин и оставила детей вдвоем.

– Может он и тогда ее толкнул с балкона, - говорит соседка Людмила Григорьева

Задержанный стоит на учете у психиатра. Мать могла отправить его на лечение, но не сделала этого. Более того - ни одного заявления от нее в полицию не поступало. Жаловались только соседи.

– Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за совершение административных нарушений. Полномочий у полиции ограничивать его свободу не было, - объясняет - пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Инна Парфенова.

В полиции говорят, что несмотря на определенные психические расстройства мужчина может быть вменяемым. Кроме того, назначили экспертизу, чтобы подозреваемый ответил за убийство матери.