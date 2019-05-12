На Николаевщине мужчина из-за запрета горсовета на продажу алкоголя украл бутылку виски и попал под арест на три месяца

В Снигиревке ранее судимого мужчину приговорили к трехмесячному аресту за украденную бутылку виски – он говорит, что пошел на преступления из-за запрета местной власти продавать алкоголь ночью.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Снигиривского районного суда Николаевской области.

В конце января мужчина с непогашенной судимостью зашел в супермаркет. Там он взял бутылку виски, спрятал под куртку и вынес с торгового заведения.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Онпояснил, ночью пошел в магазин, чтобы приобрести спиртное, однако продавцы ему отказали в продаже алкоголя, ссылаясь на имеющуюся запрет городских властей о продаже алкогольных напитков после 10:00.

По его словам, после такого ответа он украл пол-литровую бутылку. Он рассказал, что в момент кражи был трезв, а сумму материального ущерба возместил деньгами.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и назначил ему наказание в виде ареста на срок три месяца.

Напомним, как на Николаевщине компания выпила алкоголь в супермаркете и вернула пустые бутылки на полку.