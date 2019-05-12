Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали и распространили провокационное заявление

Виктор Муженко Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали, чтобы распространить информацию провокационного политического содержания.

Об этом он сообщил в воскресение, 12 мая.

«В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу», - написал он на своей странице в Facebook.

О каком именно провокационном заявлении идет речь, не понятно.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские экс-судьи и жена начальника Генштаба Виктора Муженко приватизировали элитные служебные квартиры.