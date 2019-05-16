НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией, – Бутусов

Юрий Аллеров

Сотрудники НАБУ под процессуальным руководством САП задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Напомним, во вторник, 14 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Главном управлении Национальной гвардии в рамках дела о присвоении 80 миллионов гривен на строительстве жилья для военнослужащих.

«В Главке НГУ, дома у Аллерова, в ряде частных компаний, которые заключали договора с НГУ, идут обыски. Предмет дела уже давно известен - закупка квартир НГУ на Печерске, которые обменяли на неравноценную жилплощадь на окраине Киева», - написал Бутусов.

По его словам, данное уголовное производство было одной из весомых причин увольнения Аллерова с поста командующего НГУ.

«Примерно год назад у Аллерова возник конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который требовал отставки Аллерова, но уволить командующего по закону можно только при согласии министра и президента. Противостояние Авакова и Порошенко делало невозможным какую-то скоординированную кадровую политику. В общем, МВД защищать Аллерова не будет, скорее наоборот. Петр Порошенко поддержал увольнение Аллерова и назначение исполняющим обязанности Николая Балана, которого лоббировал Аваков, только после поражения на выборах, поскольку каких-то обязательств по защите Аллерова на себя не брал. Задержание последовало быстро», - добавил журналист.

«Но, думаю, скоро суд выпустит Аллерова под залог, мы услышим версию защиты, поскольку дело тянется не первый год, наверняка написано немало бумаги в оправдание этой сомнительной квартирной сделки, по которой было немало справедливых критических замечаний. Следствие также изучает обстоятельства других госзакупок НГУ, которые вызывали вопросы», – резюмировал Бутусов.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией 7 мая. В 2016 году сообщалось, что на Киевщине бизнесмены и бывшие высокие чины Внутренних войск (Нацгвардии) построили коттеджи на полигоне.