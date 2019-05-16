Следователя полиции из Березанки задержали на взятке – он требовал деньги, чтобы прокурор по «сделке» облегчил наказание подозреваемому

Военная прокуратура, следователи Госбюро расследований и сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали в Южном Одесской области следователя отделения полиции Очаковского отдела полиции на взятке в 26 тысяч гривен.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины.

Установлено, что этот следователь требовал от гражданки Г. неправомерную выгоду в размере 26 тысяч гривен за оказание влияния на прокурора и суд с целью подписания и утверждения соглашения о признании виновности с мерой наказания в виде штрафа в отношении ее сына.

После получения 15 мая вышеуказанной неправомерной выгоды в городе Южный Одесской области следователя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Предмет неправомерной выгоды изъяли. Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные и процессуальные действия.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона готовит сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием») и ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанный полицейский является следователем Березанского отделения полиции Очаковского отдела полиции.

Напомним, как НАБУ на взятке задержало прокурора ГПУ, который обещал своим «клиентам» за 20 тысяч долларов избежать тюрьмы по сделке с ним.

Также напомним, как прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял о сделках в уголовных делах, в которых николаевская прокуратура предлагала «мягкие наказания», что в этом «сговора с подозреваемыми нет».