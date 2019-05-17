Дочь экс-главы Нацгвардии, которого подозревают в хищении ₴80 миллионов, имеет российское гражданство

Дочь бывшего председателя Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом Нацгвардии, имеет двойное гражданство — украинское и российское и большинство времени проживает в Москве.

Об этом во время судебного заседания по так называемому делу квартир Нацгвардии сообщил прокурор САП, передает «Громадське».

По данным следствия, дочь Аллерова имеет в Москве место жительства, семью. Также неоднократно в столице России выезжала жена Аллерова.

Сам же Аллеров во время допроса утверждал, что его дочь является гражданкой Украины и проживает в Украине.

Следствие также выяснило, что дочь Аллерова получила квартиру от «Укрбуд Девелопмент», компании, которая фигурирует в расследовании, по заниженной цене.

В то же время следователи отмечают, что увольнение Аллерова со службы было формальным, ведь, по данным САП, он до сих пор имеет влияние на структуру.

Напомним, ранее НАБУ сообщило трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн. В частности речь идет о бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук, которых задержали 14 мая по подозрению в многомиллионных махинациях относительно собственности Нацгвардии.