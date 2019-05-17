Временного главу Госслужбы занятости задержали за систематическое вымогательство «откатов»

Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко.

Об этом сообщает Генпрокурор Юрия Луценко в Facebook.

Правоохранители задержали группу должностных лиц за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

В пресс-службе Военной прокуратуры сообщили, что должностные лица Госцентра занятости организовали схему незаконного обогащения и были задержаны при получении 480 тыс. гривен взятки.

Валерий Ярошенко Валерий Ярошенко с 2014 по 2016 был заместителем министра социальной политики. С 2 августа 2016 года - он был заместителем главы Госслужбы занятости (Центрального аппарата), с 3 августа 2016 - и.о. главы Госслужбы занятости.

Ярошенко имеет почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины», награжден Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины, орденом «За заслуги» III степени.

Напомним, 6 мая сотрудники полиции, СБУ и военной прокуратуры проводили обыски у должностных лиц областного и городского центров занятости. Правоохранители разоблачили и задокументировали преступную деятельность должностных лиц Николаевского областного и городского центров занятости, которые ежемесячно требовали неправомерную выгоду от своих подчиненных - начальников отделов и филиалов в районах, за непринятие по ним мер дисциплинарного воздействия, а также начисления ежемесячно премии, надбавки за интенсивность труда и не создание искусственных препятствий в профессиональной деятельности. Также обыск проводится и в кабинете начальника областного центра занятости Дмитрия Оборонько.

Позже стало известно, что после обысков задержали начальницу городского центра занятости Наталью Рябову. 8 мая суд отправил ее под домашний арест в ночное время. Она отрицала факт вымогательства и заявила, что ее сотрудница добровольно отдала ей 1268 гривен для изготовления новых табличек в Корабельном районном центре занятости, поскольку в бюджете на такие расходы деньги не предусмотрены.

Стоит отметить, что в тот день, когда была задержана Наталья Рябова, в Николаеве с рабочим визитом находился Валерий Ярошенко.