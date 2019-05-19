На Львовщине ранее судимая мать жестоко избила свою 11-летнюю дочь

Во Львовской области мать избила собственного ребенка, вследствие чего тот был госпитализирован с множественными травмами головы.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции области.

17 мая около 10.00 в полицию поступило сообщение от медиков. Врачи сообщили, что в больницу доставили 11-летнюю жительницу города Сосновка с множественными травмами головы.

Полицейским удалось установить, что телесные повреждения ребенку нанесла ранее судимая 27-летняя мать. На данный момент проводится досудебное расследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнице грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье в торговом центре женщина, ведущая видеоблог о правильном воспитании детей, ударила ногой в спину своего ребенка.