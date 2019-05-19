За экс-главу Нацгвардии внесли 4,8 миллиона гривен залога, но он остается под стражей

За бывшего главу Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении государственным имуществом, внесли залог в 4,8 миллиона гривен. Впрочем, Аллеров до сих пор под стражей.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката подозреваемого Игоря Мороза.

- Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы удерживать его, - сказал адвокат.

Залог внесли 17 мая (пятница) после 18 часов, поэтому, вероятно, причиной задержки стало завершение рабочего дня. По словам адвоката, его должны отпустить на следующей неделе.

Напомним, 17 мая Соломенский суд взял под стражу на два месяца Юрия Аллерова с возможностью внести залог в 4,8 миллиона гривен, хотя прокуратура просила 11 миллионов. Адвокаты подозреваемого заявили, что таких денег у Аллерова нет и начали сбор, добавив, что будут обжаловать решение суда.

В тот же день суд отпустил под залог в 2 и 1,5 миллиона директора компании-застройщика «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду и еще одну фигурантку дела Алису Гринчук.

По версии следствия, в 2016 году Аллеров и глава «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода провели отчуждение имущества путем неравноценного обмена квартир в ЖК «Аристократ» на Печерске на квартиры в ЖК «Оберег» на окраине столицы, которые предоставлялись нацгвардейцам. Обмен был неравноценным, убытки составили около 81 миллиона гривен. Оценщик Гринчук предоставила заключение, отметив равноценность обмена.

Всем подозреваемым инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.