В Запорожской области убили ветерана АТО, занимавшегося общественной деятельностью

В городе Энергодар Запорожской области местному активисту, ветерану АТО Евгению Бабанскому во время конфликта нанесли смертельные травмы.

В отделе коммуникации полиции Запорожской области сообщили, что в больницу Бабанский поступил 15 мая с многочисленными телесными повреждениями. 18 мая от полученных травм он скончался в реанимационном отделении больницы. По подозрению в избиении мужчины задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя.

Установлено, что между погибшим и подозреваемым произошла ссора. В результате нее злоумышленник нанес телесные повреждения мужчине и скрылся с места происшествия.

Правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в Facebook написала, что Бабанский был соучредителем организации «Защитники Украины» и соратником политического заключенного Евгения Панова (суд оккупантов в Крыму приговорил Панова к 8 годам тюрьмы).

«Еще одна смерть активиста при непонятных обстоятельствах, которую сразу пытаются представить как бытовое убийство. Еще одно требование эффективного расследования. Недавно я написала, что насилия в отношении активистов стало значительно меньше. Видимо, ошиблась», - сообщила Решетилова.

Напомним, что в Запорожье неизвестные жестоко избили молотками экс-главу антикоррупционной комиссии ОГА.