В Египте рядом с пирамидами взорвали бомбу – 17 человек пострадали

В воскресение, 19 мая, в Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв.

Об этом сообщают египетские СМИ.

Происшествие случилось во время проезда туристического автобуса. Сообщается о 17 раненых, среди них 10 египтян и 7 южноафриканцев. Силы безопасности Египта прочесывают район, где произошел взрыв, в поисках других взрывных устройств.

Стоит отметить, что в конце прошлого года силы безопасности Египта уничтожили 40 террористов в районе Гизы и на севере Синайского полуострова. Тогда же в этом районе был совершен аналогичный подрыв туристического автобуса.

Update - #Egypt at least 16 people have been injured after an explosion targeted a tour bus travelling near the grand #egyptian museum in #Giza pic.twitter.com/kDym1WBJ4k — Compact News 🌐 (@NewsCompact) 19 мая 2019 г.

Справка

Большой Египетский музей, также известный как Музей Гизы, — крупнейший археологический музей в городе Эль-Гиза. Его открытие запланировано на 2020 год. Музей является частью нового генерального плана города в двух километрах от пирамид Гизы. Его площадь составит 50 гектаров.

Напомним, в ноябре 2017 года в мечети на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 человек.