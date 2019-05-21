Корабельный райсуд переложил ответственность на прокуратуру за свое решение, по которому вышел из СИЗО фигурант тройного убийства

В Корабельном районном суде Николаев объяснили решение об изменении меры пресечения обвиняемым в тройном убийстве в селе Галициново на арест с возможностью выйти под залог тем, что якобы сторона обвинения не способствовала ознакомлению фигурантов Ноздренко, Иванова и Буханка с материалами дела.

Об этом идет речь в сообщении суда.

Речь идет о публикации издания «Корабелов.инфо» под названием «Первый пошел»: суд по «галициновским убийцам» снова затягивается, один из обвиняемых уже вышел из СИЗО под залог».

Как известно, на рассмотрение Корабельного районного суда Николаева указанное уголовное производство поступило в ноябре 2016 после отмены Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел предыдущих приговоров Жовтневого районного суда Николаевской области и Апелляционного суда Николаевской области.

«Тогда же обвиняемыми были заявлены ходатайства об ознакомлении с материалами досудебного расследования, которые находятся у прокурора, однако, больше чем за 2 года, сторона обвинения так и не ознакомила обвиняемых с материалами дела. Это и является главной причиной того, что суд так и не начал судебное разбирательство», – говорится в сообщении суда.

«Также, обращаем внимание, что согласно статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Украины (презумпция невиновности и доказанности вины) лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена ​​обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Уже в самом названии статьи содержатся тезисы о том, что обвиняемые являются «галициновскими убийцами», при том что приговор суда в отношении них не принят», – отметили в суде.

Однако стоит отметить, что ранее Жовтневый районный суд Николаева, а также Апелляционный суд Николаевской области (на данный момент Николаевский апелляционный суд, – ПН) признал виновными в инкриминируемом им преступлении и приговорил к заключению Ноздренко, Буханка и Иванова, Панчук же дали условный срок.

«Такой подход СМИ является ничем иным, как откровенным пренебрежением принципом презумпции невиновности, навешиванием ярлыков, и, как представляется, направленный на умышленное формирование у общества откровенно ложных представлений о целях и задач правосудия без хотя бы минимального анализа как обстоятельств конкретного дела, так и положений закона», – отметили в пресс-службе Корабельного райсуда.

Как известно, убийство произошло 29 апреля 2013 года, когда Юрий Иванов, Богдан Буханок, Александр Ноздренко, в компании с которыми была и медицинская сестра Зоряна Панчук, жестоко расправились с тремя мужчинами, шедшими на рыбалку.

Компания из троих мужчин и 21-летней девушки распивали спиртные напитки на даче у одного из отдыхающих. Мимо них проходила другая компания в составе трех молодых людей. Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку и в итоге завершилась убийством.

Отдыхающие на даче забили до смерти троих мужчин, раздели их, одежду при этом сожгли. После этого тела своих жертв преступники погрузили в багажник автомобиля марки «Москвич» и отвезли на свалку, где накрыли мусором.

В конце апреля 2013 года личности преступников были установлены, найден автомобиль со следами крови убитых в багажнике, кроме того, была задержана девушка, которая является соучастницей преступления. Она присутствовала при драке и, когда тела перевозили на свалку, находилась в автомобиле. По предварительным показаниям девушки, пока они ехали, она слышала доносившиеся из багажника крики о помощи одного из мужчин, который, на тот момент был еще жив.

Суд первой инстанции приговорил двух обвиняемых к 15 годам тюрьмы, а Панчук дали условный срок. Дело третьего из обвиняемых мужчин выделили в отдельное разбирательство. Апелляционный суд ужесточил наказание для трех обвиняемых мужчин до пожизненного заключения. Но в 2015-2016 годах в их деле назначили новое разбирательство.

Напомним, что в публикации «Преступности.НЕТ» описаны как события дня, когда было совершено убийство, так и решения Жовтневого райсуда Николаева, Апелляционного суда Николаевской области, Высшего суда, и нынешние судебные прения в Корабельном райсуде.