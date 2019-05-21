В Тернополе угонщик хотел похитить автомобиль со спущенными колесами – он взял с собой насос, но ему помешала полиция

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В Тернополе полиция задержала 22-летнего жителя Теребовли, который пытался угнать автомобиль «Ford Sierra».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Бдительные соседи владельца машины заметили злоумышленника, который долгое время возился возле чужой машины, и позвонили в полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили мужчину, который безуспешно пытался завести автомобиль. 

«Злоумышленник заранее готовился к преступлению. В одном из микрорайонов Тернополя он заметил оставленную без присмотра иномарку со спущенными колесами. Марка авто была такая же, как у его родственника, поэтому план кражи возник сразу. Он взял документы на автомобиль и инструменты и пришел к машине: подкачал колеса, зарядил аккумулятор, уже собрался ехать, как на его пути стали полицейские», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве угнали «Mazda 3».

Вадим Богданов

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