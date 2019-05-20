Египетские военные отпустили 5 из 17 украинских моряков, задержанных на судне «Sea Shark»

Египетские военные освободили первых 10 членов экипажа танкера «Sea Shark», арестованного за незаконный заход в территориальные воды страны.

Об этом сообщает «Левый берег».

Первые 10 освобожденных находятся на военной базе, где ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с территории военной части. Сообщается, что в первой группе пятеро граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин. На судне находился в общей сложности 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины. В воскресенье стало известно, что моряков будут отпускать группами по 10 человек.

При этом власти Египта оставляют у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 миллионов за незаконный заход в территориальные воды. С остальным экипажем на борту находятся военные, они «изучают грузовую систему для предстоящей выгрузки». С питанием проблем нет, однако моряков держат в одном помещении без условий для сна, им также запрещают пользоваться телефонами.

Напомним, 18 мая капитан грузового танкера «Sea Shark» Виталий Нестеренко сообщил, что египетские военные удерживают судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа – под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.