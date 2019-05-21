В Украине за сутки не произошло ни одного убийства

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 869 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(521)   

За сутки, 20 мая, на территории Украины не было зафиксировано ни одного резонансного преступления.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийства, ни покушения на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений. Хорошее начало недели», – написал он.

Напомним, что в 2018 году самым криминогенным в Николаеве оказался Ингульский район.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность