В Украине за сутки не произошло ни одного убийства

За сутки, 20 мая, на территории Украины не было зафиксировано ни одного резонансного преступления.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийства, ни покушения на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений. Хорошее начало недели», – написал он.

Напомним, что в 2018 году самым криминогенным в Николаеве оказался Ингульский район.