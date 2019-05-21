На Луганщине задержали посланника от криминалитета, который приехал в Украину наладить «воровское движение»

В Луганской области полиция задержала посланника от «вора в законе», который должен был наладить «воровское движение» в стране.

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Сотрудниками УСР Луганщины был задержан очередной эмиссар «вора в законе» «Лоту Гули», что приехал в Украину с целью налаживания «воровского движения», – говорится в сообщении.

Во время осмотра гражданина обнаружили и изъяли два корпуса гранат Ф-1, два запала, пистолет «Zoraki» и патроны.

Напомним, как глава Нацполиции Сергей Князев пожаловался на воров в законе со словами: «Мы их в ворота, а они в окно».