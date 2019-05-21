Двоюродного брата Путина подозревают в причастности к отмыванию 230 миллиардов долларов

Двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Игорь Путин мог участвовать в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму 230 миллиардов долларов через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег, передает «Зеркало недели».

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до двадцати миллионов долларов. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как «находящаяся в состоянии покоя». Адрес регистрации этой компании оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Великобританию. Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

- Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ… Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России, - сообщил Уилкинсон.

Отмечается, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности. Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. Обвинения по этому делу предъявлены 18 бывшим сотрудникам банка.

В 2018 году Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.

Danske Bank в феврале 2019 года объявил о прекращении деятельности в РФ и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение.