Жителя Николаевщины арестовали за избиение жены и развращение 12-летней падчерицы

В Николаевской области задержали мужчину, которого подозревают в избиении сожительницы и развращении ее падчерицы.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаевское отделение Очаковского отдела полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 43-летний сожитель причинил ей телесные повреждения и совершал распутные действия в отношении ее 12-летней дочери.

По согласованию с прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») и части 2 статьи 155 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Также суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в украинском селе подросток, который страдал от насилия отца, изнасиловал малолетнего мальчика и снял процесс на видео.