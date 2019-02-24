В украинском селе подросток, который страдал от насилия отца, изнасиловал малолетнего мальчика и снял процесс на видео

В одном из украинских сел 14-летний парень изнасиловал малолетнего мальчика, ученика шестого класса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, свои действия подросток снимал на мобильный телефон.

«Ужасное преступление совершил несовершеннолетний парень. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад самого этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы», – написал Аброськин, отметив о необходимости ужесточить наказание за сексуальное насилие над детьми.

Напомним, в Николаеве 21 февраля задержали 30-летнего сутенера, который сводил своих клиентов с 16-летними мальчиками. Задержанный относится к нетрадиционной сексуальной ориентации. Подозреваемого задержали, когда он привез несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2 тысячи гривен, из которых 500 должен был отдать подростку. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения. Также в полиции сообщили, что одним из подростков, которого сутенер сводил с клиентами, был его родственник.

Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков. За это он попал за решетку на 11 лет и досрочно освободился, проведя в тюрьме шесть лет. Он оказался на свободе полтора года назад и продолжил заниматься организацией детской проституции.

Позже суд арестовал подозреваемого в сутенерстве с залогом в размере 153 тысячи 680 гривен.