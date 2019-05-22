Водителя, который на пешеходном переходе в Южноукраинске насмерть сбил мужчину, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест водителя за наезд в Южноукраинске на пешехода, который впоследствии полученных травм скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщалось, 18 мая, по информации свидетелей, молодой человек переходил дорогу со своей сожительницей. Когда до края перехода оставалось несколько шагов, на встречную полосу на огромной скорости, идя на обгон, вылетел автомобиль «Audi». Расстояние между пешеходом и автомобилем было очень небольшим, мужчину сбили, он ударился о машину и ограждение у тротуара. Женщина успела перейти дорогу раньше.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего») и проводится расследование. В рамках уголовного производства назначено проведение необходимых экспертиз.

31-летнего водителя сразу после ДТП задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области подали в суд ходатайство о взятии задержанного под стражу. Центральный районный суд Николаева, в свою очередь, ходатайство следователя отклонил и выбрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Следственные действия продолжаются.

Напомним, как в Николаеве «Ford» сбил пешехода, который из-за солнца не увидел едущий автомобиль.