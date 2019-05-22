В Первомайске мотоциклист возле больницы сбил 80-летнюю женщину и сбежал – полиция ищет свидетелей и виновника ДТП

В Первомайске 21 мая неустановленный мотоциклист сбил пожилую женщину и сбежал с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Водитель мотоцикла желтого цвета неустановленной марки сбил 80-летнюю женщину-пешехода около 17:55 у дома №6 по улице Подгороднянское шоссе в Первомайске, когда она переходила дорогу в направлении городской больницы №1. После совершенного ДТП водитель с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, поэтому обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями указанной ДТП или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить ее в следственное отделение Первомайского отдела полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 068-314-2949, 102», – говорится в сообщении.

Следователями Первомайского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как на трассе на Николаевщине мотоциклист скончался после столкновения с внедорожником.