В Одессе задержали рецидивиста из Николаевщины, который с ножом отобрал телефон у подростка

В Одессе полиция задержала за ранее судимого уроженца Николаевской области за разбойное нападение на подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Одесской области.

В начале вечером мая на улиуе Героев Обороны Одессы к 16-летнему парню подошел незнакомец и угрожая ножом отобрал мобильный телефон и аксессуары к нему.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 20-летний уроженец Николаева, который ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

По словам задержанного, похищенный телефон он продал, а полученные средства потратил на собственные нужды.

По факту разбоя следователями Суворовского отдела полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, как патрульные задержали николаевца, который отобрал телефоны у двух детей.