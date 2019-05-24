У экс-кандидата в Президенты Гвинеи в Париже украли бриллиант стоимостью €45 миллионов «российские эксперты»

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Мария-Мадлен Диубате
В Париже двое мужчин, которые представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, обманули экс-кандидата в Президенты Гвинеи Марию-Мадлен Диубате и украли у нее бриллиант стоимостью 45 миллионов евро.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на Parisien.

Так, женщина встретилась с «оценщиками» в отеле в Париже, она хотела, чтобы они подтвердили стоимость бриллианта. Однако во время разговора и процедуры оценивания мужчинам удалось незаметно подменить камень на подделку.

Встреча состоялась в понедельник, 20 мая, а подмену женщина заметила только в среду. Она обратилась в полицию, которая сейчас пытается установить личности воров.

Ранее сообщалось, что уникальный розовый бриллиант продали на аукционе за 50 миллионов долларов.

Людмила Жерновская

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