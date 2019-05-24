У экс-кандидата в Президенты Гвинеи в Париже украли бриллиант стоимостью €45 миллионов «российские эксперты»

В Париже двое мужчин, которые представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, обманули экс-кандидата в Президенты Гвинеи Марию-Мадлен Диубате и украли у нее бриллиант стоимостью 45 миллионов евро.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на Parisien.
Так, женщина встретилась с «оценщиками» в отеле в Париже, она хотела, чтобы они подтвердили стоимость бриллианта. Однако во время разговора и процедуры оценивания мужчинам удалось незаметно подменить камень на подделку.
Встреча состоялась в понедельник, 20 мая, а подмену женщина заметила только в среду. Она обратилась в полицию, которая сейчас пытается установить личности воров.
Ранее сообщалось, что уникальный розовый бриллиант продали на аукционе за 50 миллионов долларов.