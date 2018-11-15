Уникальный розовый бриллиант продали на аукционе за 50 миллионов долларов

Редкий розовый бриллиант под названием «Розовое наследие» продан на торгах, устроенных аукционным домом Christie's, за 50,375 миллиона долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Бриллиант весом 18,96 карат был куплен американским брендом Harry Winston. Цена составила около 2,6 миллиона долларов за карат, что является мировым рекордом для розового бриллианта. Оценочная стоимость лота перед началом торгов составляла 30-50 миллионов долларов.

Как отметили представители аукционного дома, бриллиант является «одним из величайших бриллиантов мира». Он обладает глубиной цвета, которую можно встретить только у одного камня на 100 тысяч.

Напомним, что ранее в африканском руднике нашли огромный изумруд весом 1,1 килограмма.